Начисление процентов на остаток средств на счете

2% годовых начисляются ежедневно при следующих условиях: ежедневный остаток не менее 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг менее 15 000 руб.; 4% годовых - ежедневный остаток менее 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг более 15 000 руб.; 6% годовых - ежедневный остаток от 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг более 15 000 руб.

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