Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год Выпуск и обслуживание 60 $ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год Выпуск и обслуживание 55 € Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 150 000 руб. в день; 0,4% - от 150 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 600 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов - 100 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 150 000 руб. в день; 0,4% - от 150 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 600 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов - 100 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 150 000 руб. в день; 0,4% - от 150 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 600 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов - 100 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 20 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

проценты, начисляемые на сумму возникшего технического овердрафта - 40,15% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за СМС-информирование Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка свыше 150 000 руб. в день Дата актуализации 29.01.2019 21:51 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.