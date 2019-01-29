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Дебетовая Electron
Visa Electron — ГринКомБанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
- стоимость обслуживания 5 $
- стоимость обслуживания 4 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год
Выпуск и обслуживание
5 $
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год
Выпуск и обслуживание
4 €
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 50 000 руб. в день; 0,4% - от 50 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов - 100 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 50 000 руб. (эквивалент) в день; 0,4% - от 50 000 руб. (эквивалент) в день
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов - 100 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 50 000 руб. (эквивалент) в день; 0,4% - от 50 000 руб. (эквивалент) в день
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов - 100 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 20 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- проценты, начисляемые на сумму возникшего технического овердрафта - 40,15% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка свыше 50 000 руб. в день
Особые ограничения
- по продукту Visa Electron запрещены все операции типа MOTO payment (оплата товаров/ услуг по почте/ телефону), Recurring payment (периодические платежи), Installment payment (платежи в рассрочку), E-commerce payment (оплата товаров/ услуг в интернет-магазинах)
Дата актуализации
29.01.2019 21:51
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
- Адрес
- 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
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(3952) 25-51-96