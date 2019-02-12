Газтрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Газтрансбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Выпуск и обслуживание
10 $
Выпуск и обслуживание
10 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 20 000 руб. за одну операцию в банкомате, 3 000 долл. (эквивалент) в день; получение наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета в устройствах самообслуживания банка - 1%, в устройствах самообслуживания других кредитных учреждений - 2%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 20 000 руб. (эквивалент) за одну операцию в банкомате, 3 000 долл. в день; получение наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета в устройствах самообслуживания банка - 1%, в устройствах самообслуживания других кредитных учреждений - 2%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 20 000 руб. (эквивалент) за одну операцию в банкомате, 3 000 долл. (эквивалент) в день; получение наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета в устройствах самообслуживания банка - 1%, в устройствах самообслуживания других кредитных учреждений - 2%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Дата актуализации
12.02.2019 12:35
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
- Адрес
- 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Краснодар
- Телефоны
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