Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Технологические особенности чип

Выпуск и обслуживание 500 ₽

Выпуск и обслуживание 10 $

Выпуск и обслуживание 10 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: 20 000 руб. за одну операцию в банкомате, 3 000 долл. (эквивалент) в день; получение наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета в устройствах самообслуживания банка - 1%, в устройствах самообслуживания других кредитных учреждений - 2%

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: 20 000 руб. (эквивалент) за одну операцию в банкомате, 3 000 долл. в день; получение наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета в устройствах самообслуживания банка - 1%, в устройствах самообслуживания других кредитных учреждений - 2%

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: 20 000 руб. (эквивалент) за одну операцию в банкомате, 3 000 долл. (эквивалент) в день; получение наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета в устройствах самообслуживания банка - 1%, в устройствах самообслуживания других кредитных учреждений - 2%