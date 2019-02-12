Вход
Газтрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Electron / Maestro

Mastercard Cirrus/Maestro — Газтрансбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
  • Mastercard Cirrus/Maestro — Газтрансбанк
  • Visa Electron — Газтрансбанк
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Electron
  • Mastercard Maestro
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям
снятие наличных: 10 000 руб. за одну операцию в банкомате, 1 500 долл. (эквивалент) в день; получение наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета в устройствах самообслуживания банка - 1%, в устройствах самообслуживания других кредитных учреждений - 2%
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации
12.02.2019 12:35
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron / Maestro» в 2 городах России
910
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа