Уральский Банк Реконструкции и Развития, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Максимум Gold
Visa Gold «МАКСИМУМ» — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 880 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 44 $
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания от 0 до 38 €
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- возможность привязки к Google Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 1% от суммы по всем операциям покупки товаров, в т.ч. через сеть Интернет (без ограничений по сумме);
- 10% от суммы безналичных покупок в категориях: «Аптеки», «Магазины косметики», «Спортивные магазины», «Цветочные магазины», акция действует в период с 01 февраля 2019 по 30 апреля 2019 (макс.- 1 500 руб. в месяц)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4,75% до 7%
4,75% годовых - при положительном остатке на счете от 20 000 руб. до 350 000 руб. и ежемесячных безналичных тратах по карте на сумму до 12 000 руб., 7% годовых - при положительном остатке на счете от 20 000 руб. до 350 000 руб. и ежемесячных безналичных тратах по карте на сумму от 12 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 880 ₽
за каждый месяц, в течение которого клиент совершает покупки по карте на сумму 30 000 руб. и более, банк возвращает 1/12 от суммы платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
0 - 44 $
0-2 880 руб. (эквивалент); за каждый месяц, в течение которого клиент совершает покупки по карте на сумму 30 000 руб. и более, банк возвращает 1/12 от суммы платы за обслуживание;плата за 1-ый год указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Выпуск и обслуживание
0 - 38 €
0-2 880 руб. (эквивалент); за каждый месяц, в течение которого клиент совершает покупки по карте на сумму 30 000 руб. и более, банк возвращает 1/12 от суммы платы за обслуживание;плата за 1-ый год указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% ( при снятии до 20 000 руб. в некоторых кассах банка взимается комиссия 50 руб.)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% ( при снятии до 20 000 руб. в некоторых кассах взимается комиссия 50 руб.) в ПВН ВУЗ-банка
- 1% от суммы, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб., до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
- 0% в банкоматах банков- партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% от суммы, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% в ПВН ВУЗ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб. (эквивалент)
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% от суммы, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% в ПВН ВУЗ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
Дополнительная информация
- выпуск до 3-х дополнительных карт бесплатно;
- изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований об обороте;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
07.02.2019 13:40
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Максимум Gold» в 95 городах России
29 012Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса