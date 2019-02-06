Девон-Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир
Мир — Девон-Кредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
со 2-года: 150 руб.
- 300 руб. - 150 руб. за выпуск + 150 руб. годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
в банкоматах банка 300 000 руб. в месяц, сверх лимита взимается 0,5% от суммы превышения
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
06.02.2019 11:34
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 14 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
- 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Альметьевск
- Телефоны
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8 800 200-92-22 — единая справочная служба