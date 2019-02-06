Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ со 2-года: 150 руб. 300 руб. - 150 руб. за выпуск + 150 руб. годовое обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям в банкоматах банка 300 000 руб. в месяц, сверх лимита взимается 0,5% от суммы превышения Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Дата актуализации 06.02.2019 11:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.