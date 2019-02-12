Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых начисляются на остаток от 100 000 руб.; проценты не начисляются при остатке менее 100 000 руб. 3% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно в первые 2 месяца, далее 59 руб. в месяц;

конвертация по курсу ЦБ РФ + 1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

возраст клиента - от 14 лет Дата актуализации 12.02.2019 12:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.