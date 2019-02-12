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Хлынов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Хлынов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
3% годовых начисляются на остаток от 100 000 руб.; проценты не начисляются при остатке менее 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 400 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно в первые 2 месяца, далее 59 руб. в месяц;
  • конвертация по курсу ЦБ РФ + 1%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • возраст клиента - от 14 лет
Дата актуализации
12.02.2019 12:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 14 городах России
4 641
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Сайт
www.bank-hlynov.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 21
Банкоматы 50
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Телефоны
8 800 250-27-77