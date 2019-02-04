Обслуживание карты

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на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave)

Выпуск и обслуживание 0 - 1 200 ₽ по 100 руб. в месяц за пакет услуг "Оптимальный", плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 100 000 руб.;

сумма покупок и платежей в системах Райффайзен-Онлайн / Телефонный Банк по картам в пакете не менее 10 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 18 $ по 100 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Оптимальный", плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 100 000 руб.;

сумма покупок и платежей в системах Райффайзен-Онлайн / Телефонный Банк по картам в пакете не менее 10 000 руб. (в эквиваленте)

Выпуск и обслуживание 0 - 16 € по 100 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Оптимальный", плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 100 000 руб.;

сумма покупок и платежей в системах Райффайзен-Онлайн / Телефонный Банк по картам в пакете не менее 10 000 руб. (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 2 снятия в месяц;

1%, мин. 199 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 5 долл.

Снятие наличных в банкоматах других банков 2 бесплатных снятия в месяц, далее 1%, мин. 4 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; на все виды операций: до 100 000 долл. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 5 евро

Снятие наличных в банкоматах других банков 2 бесплатных снятия в месяц, далее 1%, мин. 4 евро (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц, на все виды операций: до 100 000 евро в день