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Travel (пакет Оптимальный)

Visa Classic «Travel Card» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 500 до 1 700 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • для путешествий

Travel Miles: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний), номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера; начисление миль:

  • 1 000 подарочных миль в день рождения;
  • 1 миля за каждые 40 руб., потраченные по карте;
  • до 15 миль за каждые 67 руб., потраченные на сайте iGlobe.ru

мили начисляются из расчета стоимости заказа в евро, сайт iGlobe.ru проводит ежемесячные промо-акции с повышенным начислением миль при оплате бронирований на сайте

Выпуск и обслуживание
500 - 1 700 ₽

500 руб. в год за обслуживание карты + 100 руб. в месяц за пакет услуг "Оптимальный", плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 100 000 руб.;
  • сумма покупок и платежей в системах Райффайзен-Онлайн / Телефонный Банк по картам в пакете не менее 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% за первые 2 снятия в месяц;
  • 1%, мин. 199 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% за первые 2 снятия в месяц;
  • 1%, мин. 199 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • до 3-х бесплатных карт (в т. ч. дополнительных) в пакете;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;
  • комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом в валюте, отличной от валюты счета;
  • экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа по начислению миль;
  • два бесплатных снятия в месяц в любых банкоматах и кассах;
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта выпускается в пакете услуг "Оптимальный";
  • доставка карты курьером на территории РФ - 390 руб.
Дата актуализации
04.02.2019 12:40
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel (пакет Оптимальный)» в 50 городах России
50 137
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 721-99-00