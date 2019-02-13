Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1 до 3% 1% по операциям, совершенным на территории РФ, в т.ч. в сети Интернет;

3% по операциям, совершенным за пределами РФ, в т.ч. в сети Интернет;

мин. сумма покупки - 500 руб.;

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 1 200 ₽ плата за обслуживание счета списывается ежемесячно в размере 100 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,1%, мин. 50 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0,1%, мин. 50 руб. в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

СМС-информирование (только на один телефонный номер) - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения Дата актуализации 13.02.2019 10:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.