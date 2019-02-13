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СКБ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Тариф Золотой

Visa Gold — СКБ-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 200 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 3%
  • 1% по операциям, совершенным на территории РФ, в т.ч. в сети Интернет;
  • 3% по операциям, совершенным за пределами РФ, в т.ч. в сети Интернет;
  • мин. сумма покупки - 500 руб.;
  • макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽

плата за обслуживание счета списывается ежемесячно в размере 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,1%, мин. 50 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0,1%, мин. 50 руб. в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • СМС-информирование (только на один телефонный номер) - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
Дата актуализации
13.02.2019 10:43
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тариф Золотой» в 109 городах России
22 071
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба