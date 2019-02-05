начисление бонусных очков за любую операцию по карточному счету (кроме снятия наличных и пополнения карты), которые в дальнейшем можно потратить на любой понравившийся приз из каталога:

300 бонусных очков за активацию карты;

100 бонусных очков за персонификацию карты;

1 бонус за каждые потраченные 50 руб.;

1 бонус за каждые 100 руб. положительного баланса на 1-е число каждого календарного месяца;

двойные бонусы при оплате активированной картой в магазинах клуба

(округление бонусных очков до целого значения производится в меньшую сторону; бонусы не сгорают)