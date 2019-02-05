Банк «ФК Открытие», предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Много.ру
Mastercard Standard «Много.ру» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Prepaid
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
Бонусы
- другое
начисление бонусных очков за любую операцию по карточному счету (кроме снятия наличных и пополнения карты), которые в дальнейшем можно потратить на любой понравившийся приз из каталога:
- 300 бонусных очков за активацию карты;
- 100 бонусных очков за персонификацию карты;
- 1 бонус за каждые потраченные 50 руб.;
- 1 бонус за каждые 100 руб. положительного баланса на 1-е число каждого календарного месяца;
- двойные бонусы при оплате активированной картой в магазинах клуба
(округление бонусных очков до целого значения производится в меньшую сторону; бонусы не сгорают)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1,5%, мин. 250 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 250 руб. (0% в банкоматах банка Траст, Бинбанка, Росгосстрахбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 250 руб. - в ПВН банка Траст
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. (для неперсонифицированных карт услуга не предоставляется); переводы по неперсонифицированным картам - до 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- комиссия за конвертацию - 2,5-5% от суммы в зависимости от типа расходной операции;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц (для неперсонифицированных карт услуга не предоставляется);
- запрос баланса - бесплатно в банкоматах банка Траст, Бинбанка, Росгосстрахбанка;
- максимальный остаток - 100 000 руб. (15 000 руб. по неперсонифицированной карте)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- бонусная программа
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- по неперсонифицированным картам выдача наличных, перевод денежных средств, зачисление средств на карту от другого физ.лица не производятся;
- доставка карты осуществляется Почтой РФ
Дата актуализации
05.02.2019 13:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба