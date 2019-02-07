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Отличная карта Gold
MasterCard Gold «Отличная» — Росгосстрах Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%
за покупки от 100 руб.:
- 5% от суммы покупок в продовольственных магазинах и на рынках (макс. 1 000 руб. в месяц) при остатке на счете не менее 20 тыс. рублей в месяц;
- 1% за прочие покупки без ограничений по максимальной выплате вознаграждения
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на среднемесячный остаток
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - снятие до 50 000 руб. в течение календарного месяца; 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. в течение календарного месяца
Снятие наличных в ПВН банка
0% - снятие до 50 000 руб. в течение календарного месяца; 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. в течение календарного месяца
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- недорогое обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток;
- наличие cash back
Дата актуализации
07.02.2019 14:03
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Отличная карта Gold» в 98 городах России
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Сайт
- www.rgsbank.ru
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