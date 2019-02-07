Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back от 1 до 5% за покупки от 100 руб.: 5% от суммы покупок в продовольственных магазинах и на рынках (макс. 1 000 руб. в месяц) при остатке на счете не менее 20 тыс. рублей в месяц;

1% за прочие покупки без ограничений по максимальной выплате вознаграждения Начисление процентов на остаток средств на счете на среднемесячный остаток 5% Выпуск и обслуживание 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - снятие до 50 000 руб. в течение календарного месяца; 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. в течение календарного месяца Снятие наличных в ПВН банка 0% - снятие до 50 000 руб. в течение календарного месяца; 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. в течение календарного месяца Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы недорогое обслуживание карты;

начисление процентов на остаток;

наличие cash back Дата актуализации 07.02.2019 14:03 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.