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Росгосстрах Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Отличная карта Gold

MasterCard Gold «Отличная» — Росгосстрах Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%

за покупки от 100 руб.:

  • 5% от суммы покупок в продовольственных магазинах и на рынках (макс. 1 000 руб. в месяц) при остатке на счете не менее 20 тыс. рублей в месяц;
  • 1% за прочие покупки без ограничений по максимальной выплате вознаграждения
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на среднемесячный остаток
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - снятие до 50 000 руб. в течение календарного месяца; 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. в течение календарного месяца

Снятие наличных в ПВН банка

0% - снятие до 50 000 руб. в течение календарного месяца; 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. в течение календарного месяца

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • недорогое обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток;
  • наличие cash back
Дата актуализации
07.02.2019 14:03
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Отличная карта Gold» в 98 городах России
25 080
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Сайт
www.rgsbank.ru
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Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба