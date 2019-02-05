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Visa Classic
Visa Classic — Алмазэргиэнбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 18 $
- стоимость обслуживания 18 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
600 ₽
со 2-го года: 500 руб.
Выпуск и обслуживание
18 $
со 2-го года: 16 долл.
Выпуск и обслуживание
18 €
со 2-го года: 16 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
- 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.
- 1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
- 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятии свыше 1 000 00 руб. за месяц (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятии свыше 1 000 00 руб. за месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4 долл. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
- 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.
- 1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4 долл. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
- 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.(эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятии свыше 1 000 00 руб. за месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4 евро за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
- 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.
- 1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4 евро за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
- 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.(эквивалент)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро, в офисе банка - 150 руб. / 5 долл. / 5 евро;
- конвертация - 1% от суммы;
- стоимость СМС-информирования - 55 руб.в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная плата за обслуживание со 2 года
Дата актуализации
05.02.2019 11:36
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Classic» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Якутск
- Телефоны
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(4112) 34-36-62