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Челиндбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир Классическая

Мир Классическая — Челиндбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
300 ₽

плата взимается единовременно за весь срок действия карты (4 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 115 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 115 руб.

Лимиты по операциям
до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • штраф за технический овердрафт - 30% годовых от суммы превышения;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • смена ПИН-кода - 50 руб.;
  • доставка карты для экстренной замены за пределами Челябинской области - 3 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость карты;
  • возможна экстренная доставка карты
Дата актуализации
14.02.2019 09:46
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 27 городах России
1 632
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр