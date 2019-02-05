Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0 руб. - до 10 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0 руб. - до 10 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая плата за СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется клиентам пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) без предоставления документа, подтверждающего право на получение пенсии; для остальных категорий граждан оформление карты осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право на получение выплаты (пенсии); для лиц предпенсионного возраста допускается выдача карты за три месяца и менее до достижения пенсионного возраста; требуется перевод пенсии в банк Дата актуализации 05.02.2019 13:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.