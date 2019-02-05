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Пенсионная

Мир «Пенсионная» — Кубань Кредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0 руб. - до 10 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0 руб. - до 10 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта оформляется клиентам пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) без предоставления документа, подтверждающего право на получение пенсии; для остальных категорий граждан оформление карты осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право на получение выплаты (пенсии); для лиц предпенсионного возраста допускается выдача карты за три месяца и менее до достижения пенсионного возраста; требуется перевод пенсии в банк
Дата актуализации
05.02.2019 13:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 49 городах России
8 902
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба