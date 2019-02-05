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Пенсионная
Мир «Пенсионная» — Кубань Кредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0 руб. - до 10 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0 руб. - до 10 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта оформляется клиентам пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) без предоставления документа, подтверждающего право на получение пенсии; для остальных категорий граждан оформление карты осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право на получение выплаты (пенсии); для лиц предпенсионного возраста допускается выдача карты за три месяца и менее до достижения пенсионного возраста; требуется перевод пенсии в банк
Дата актуализации
05.02.2019 13:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
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