Обслуживание карты Тип карты Visa Gift Технологические особенности моментальная выдача карты Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация номинал карты - от 300 до 15 000 руб.;

срок действия указан на карте;

пополнение не предусмотрено Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения возможна только оплата покупок в магазинах и сети интернет Дата актуализации 29.01.2019 12:33 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.