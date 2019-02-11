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Дебетовая Gold

Mastercard Gold — Банк Раунд
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
проценты начисляются при наличии ежедневного положительного остатка не менее 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 388 ₽

со 2-го года: 0-2 388 руб.

0 руб. - при совершении безналичных покупок за предыдущий расчетный период на сумму не менее 5 000 руб. или наличии ежедневного положительного остатка на картсчете от 30 000 руб., в иных случаях - по 199 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - при совокупном снятии за месяц не более 100 000 руб. (включительно), свыше 100 000 руб. - 100 руб. за снятие до 5 000 руб., 2% - за снятие свыше 5 000 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - при совокупном снятии за месяц не более 100 000 руб. (включительно), свыше 100 000 руб. - 2,5%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб., покупки: до 1 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу ЦБ+2% от суммы операции;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 100 руб. за каждый случай просрочки;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное снятие наличный в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Особые ограничения
  • не предусмотрено снятие наличных в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 16:23
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
3 031
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Справочная информация
ООО «Банк Раунд»
Адрес
125047, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28
Сайт
www.round.ru
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Телефоны
(495) 980-19-24