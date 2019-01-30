Обслуживание карты Тип карты Золотая Корона Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. разовая операция, 500 000 руб. в день Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб. в месяц, начиная с третьего месяца (скидка 50%, при условии поступления перечислений от ПФР на счет в предыдущем месяце) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Особые ограничения карта оформляется участникам войны, беженцам, членам многодетной семьи и др. Дата актуализации 30.01.2019 15:04 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.