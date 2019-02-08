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Далена Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Далена Банк
еще 5 карт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • cash back 0,35%
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Standard — Далена Банк
  • Mastercard Standard — Далена Банк
  • Mastercard Standard — Далена Банк
  • Mastercard Standard — Далена Банк
  • Mastercard Standard — Далена Банк
  • Mastercard Standard — Далена Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
0,35%
  • от суммы любых покупок
Начисление процентов на остаток средств на счете
1,5%
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) (0,8% в банкоматах, подключенных к ООО "Мультикарта")

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 5 долл. (эквивалент) (1% в ПВН, подключенных к ООО "Мультикарта")

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов - 5 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1,5 долл. (эквивалент);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых в рублях, 40% годовых в иностранной валюте;
  • конвертация - по курсу банка (в ПВН), по курсу ЦБ +/- 1 п.п. (в банкоматах и при безналичных расчетах)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • пониженная комиссия за выдачу наличных в устройствах банков-партнеров
Дата актуализации
08.02.2019 12:27
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 3 городах России
1 446
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Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
Адрес
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Сайт
www.dalenabank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 6
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Телефоны
(495) 673-10-10