Саровбизнесбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Подарочная
MasterCard Gift «Подарочная» — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed
- Mastercard Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
Выпуск и обслуживание
150 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- карта неименная;
- номинал карты - до 15 000 руб.;
- предусмотрено многоразовое пополнение карты, при условии, что остаток средств в любой момент не превышает 15 000 руб., а общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 000 руб. в месяц;
- срок действия карты устанавливается банком
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- возможна только оплата покупок в магазинах и сети интернет;
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
07.02.2019 11:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба