Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Unembossed

Mastercard Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты Выпуск и обслуживание 150 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация карта неименная;

номинал карты - до 15 000 руб.;

предусмотрено многоразовое пополнение карты, при условии, что остаток средств в любой момент не превышает 15 000 руб., а общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 000 руб. в месяц;

срок действия карты устанавливается банком Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения возможна только оплата покупок в магазинах и сети интернет;

снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 07.02.2019 11:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.