Кузнецкбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Социальный плюс Мир
Мир — Кузнецкбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи)
Начисление процентов на остаток средств на счете
3,5%
3,5% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,8%, мин. 30 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,8%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в сутки (по именной карте), до 50 000 руб. в сутки (по неименной карте)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 20 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта оформляется для зачисления денежный средств от Комитета социальной защиты и Отделения Пенсионного фонда РФ;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
29.01.2019 12:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальный плюс Мир» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 70-38-88