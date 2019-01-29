Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

чип по желанию клиента карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи) Начисление процентов на остаток средств на счете 3,5% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб. 3,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8%, мин. 30 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,8%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в сутки (по именной карте), до 50 000 руб. в сутки (по неименной карте) Дополнительная информация СМС-информирование - 20 руб. ежемесячно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется для зачисления денежный средств от Комитета социальной защиты и Отделения Пенсионного фонда РФ;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 29.01.2019 12:37 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.