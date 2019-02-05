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Дебетовая Мир (неименная)
Мир «Обезличенная» — Крайинвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, свыше дневного лимита - 0,5% от суммы превышения, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная со второго месяца;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- возраст клиента - 14 лет
Дата актуализации
05.02.2019 12:54
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир (неименная)» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
- Адрес
- 350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
- Сайт
- www.kibank.ru
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