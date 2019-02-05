Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в день, свыше дневного лимита - 0,5% от суммы превышения, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная со второго месяца;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возраст клиента - 14 лет Дата актуализации 05.02.2019 12:54 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.