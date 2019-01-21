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системы Мир Классическая

Пенсионная Мир Классическая

Мир Классическая — КС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип

технология MirAccept

Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 80 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • срок действия - 3 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • бесплатный выпуск и обслуживание;
  • пять операций в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется гражданам РФ, имеющим право на получение пенсии (требуется перевод пенсии в банк);
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
21.01.2019 21:54
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир Классическая» в 21 городе России
4 174
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 23
Банкоматы 22
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Телефоны
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии