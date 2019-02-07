Обслуживание карты Тип карты Mastercard Prepaid Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы заправки программа лояльности Семейная команда: баллы начисляются при совершении покупок в сетях АЗС «Роснефть» и «ТНК», а также у партнеров программы, курс начисления в сетях АЗС: 1 балл за 2 литра топлива;

1 балл за каждые 20 руб. любых покупок;

100 баллов за прохождение банковской идентификации;

начисляются дополнительные баллы за любые покупки в зависимости от уровня участия: Bronze - при сумме покупок до 10 000 руб. (1 балл за 200 руб.), Silver - при сумме покупок до 30 000 руб. (1 балл за 100 руб.), Gold - при сумме покупок свыше 30 000 руб. (1 балл за 70 руб.) Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН банка 5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 5%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц; общая сумма операций: 40 000 руб. в месяц (без прохождения идентификации), 200 000 руб. в месяц (при прохождении упрощенной идентификации), 600 000 руб. в месяц (при прохождении полной идентификации) Дополнительная информация платежный лимит - до 600 000 руб.;

перевыпуск карты не осуществляется;

конвертация - по курсу банка (данная операция не предусмотрена без прохождения идентификации);

СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах и терминалах Дальневосточного Банка) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты Минусы дорогое СМС-информирование Дата актуализации 07.02.2019 10:13 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.