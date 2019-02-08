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Доходная
MasterCard Standard «Доходная карта» — ББР Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 900 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 2,5%
2% годовых при среднемесячном остатке 30 000-149 999,99 руб.; 2,5% годовых - 150 000-500 000 руб., проценты начисляются на фактический ежедневный остаток и не начисляются за неполный календарный месяц (первый и/или последний)
Выпуск и обслуживание
0 - 900 ₽
по 75 руб. в месяц, плата не взимается при среднемесячном остатке на счете от 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
1% (0,8% в ПВН Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 5% от суммы превышения)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц (пакет 2);
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- возможна отмена платы за обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток
Дата актуализации
08.02.2019 11:35
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 13 городах России
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
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(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба