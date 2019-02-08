Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи Начисление процентов на остаток средств на счете 2% годовых при среднемесячном остатке 30 000-149 999,99 руб.; 2,5% годовых - 150 000-500 000 руб., проценты начисляются на фактический ежедневный остаток и не начисляются за неполный календарный месяц (первый и/или последний) от 2% до 2,5% Выпуск и обслуживание 0 - 900 ₽ по 75 руб. в месяц, плата не взимается при среднемесячном остатке на счете от 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в ПВН Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 5% от суммы превышения) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);

СМС-информирование - 50 руб. в месяц (пакет 2);

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

возможна отмена платы за обслуживание карты;

начисление процентов на остаток Дата актуализации 08.02.2019 11:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.