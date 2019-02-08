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ББР Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Доходная Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 700 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2,5% до 3%
2,5% годовых при среднемесячном остатке 150 000-500 000 руб.; 3% годовых - 500 000,01-1 000 000 руб., проценты начисляются на фактический ежедневный остаток и не начисляются за неполный календарный месяц (первый и/или последний)
Выпуск и обслуживание
0 - 2 700 ₽

по 225 руб. в месяц, плата не взимается при среднемесячном остатке на счете от 150 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков

1% (0,8% в ПВН Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 5% от суммы превышения)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц (пакет 2);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • возможна отмена платы за обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток
Дата актуализации
08.02.2019 11:35
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная Gold» в 13 городах России
2 307
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба