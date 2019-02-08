Банк Казани, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир
Мир Классическая — Банк Казани
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
При оплате картой у партнёров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах-партнерах программы (1 бонус = 1 руб.)
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка: до 30 операций и 150 000 руб. в день, до 100 операций и 700 000 руб. в месяц; клиент не имеет возможности изменять лимиты по своему желанию
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб.за месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб., в банкоматах банков-партнеров - 15 руб.;
- штраф за использование неразрешенного овердрафта - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в банкоматах / ПВН других банков;
- наличие бонусной программы
Дата актуализации
08.02.2019 12:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 518-98-98