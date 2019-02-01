Венец, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир системы Мир-Maestro
Стандартная Мир
Мир — Венецеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
- cash back 0,1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
Технологические особенности
- чип
Cash Back
0,1%
- от каждой покупки на сумму от 500 руб.;
- макс.сумма возврата не ограничена
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2,5% до 4%
2,5% годовых начисляется на остаток от 5 000 руб. в течение месяца, 3% годовых - свыше 10 000 руб., 3,5% годовых - свыше 50 000 руб., 4% годовых - свыше 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование в первые два месяца бесплатно, далее - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым, Вологодская и Новосибирская области)
Дата актуализации
01.02.2019 15:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная Мир» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84