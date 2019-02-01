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на выбор Мир

Мир -Maestro Технологические особенности чип Cash Back 0,1% от каждой покупки на сумму от 500 руб.;

макс.сумма возврата не ограничена Начисление процентов на остаток средств на счете 2,5% годовых начисляется на остаток от 5 000 руб. в течение месяца, 3% годовых - свыше 10 000 руб., 3,5% годовых - свыше 50 000 руб., 4% годовых - свыше 100 000 руб. от 2,5% до 4% Выпуск и обслуживание 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб. Дополнительная информация СМС-информирование в первые два месяца бесплатно, далее - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая стоимость обслуживания;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым, Вологодская и Новосибирская области) Дата актуализации 01.02.2019 15:09 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.