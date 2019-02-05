Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и обслуживание 1 390 ₽ плата взимается за весь срок обслуживания карты (3 года) Выпуск и обслуживание 30 $ плата взимается за весь срок обслуживания карты (3 года) Выпуск и обслуживание 30 € плата взимается за весь срок обслуживания карты (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб.

0% в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас" Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл.

0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 7 долл.

0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 евро

0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 7 евро

0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;

комиссия за конвертацию - 0,5-1% от суммы операции;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро (10 руб. / 1 долл. / 1 евро в банкоматах банка Уралсиб) за операцию;

смена ПИН в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты Минусы крупная фиксированная комиссия за снятие в ПВН сторонних банков Дата актуализации 05.02.2019 16:15 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.