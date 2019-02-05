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Невский Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Невский Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 390 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Standard — Невский Банк
  • Mastercard Standard — Невский Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
1 390 ₽

плата взимается за весь срок обслуживания карты (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 400 руб.
  • 0% в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
  • комиссия за конвертацию - 0,5-1% от суммы операции;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро (10 руб. / 1 долл. / 1 евро в банкоматах банка Уралсиб) за операцию;
  • смена ПИН в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
  • крупная фиксированная комиссия за снятие в ПВН сторонних банков
Дата актуализации
05.02.2019 16:15
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
Адрес
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 2
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Телефоны
(812) 777-77-90