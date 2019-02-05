Невский Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Невский Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 390 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 30 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
1 390 ₽
плата взимается за весь срок обслуживания карты (3 года)
Выпуск и обслуживание
30 $
плата взимается за весь срок обслуживания карты (3 года)
Выпуск и обслуживание
30 €
плата взимается за весь срок обслуживания карты (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 400 руб.
- 0% в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 5 долл.
- 0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 7 долл.
- 0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 5 евро
- 0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 7 евро
- 0% в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров сети "Атлас"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: до 150 000 руб. в день; до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
- комиссия за конвертацию - 0,5-1% от суммы операции;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро (10 руб. / 1 долл. / 1 евро в банкоматах банка Уралсиб) за операцию;
- смена ПИН в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
- крупная фиксированная комиссия за снятие в ПВН сторонних банков
Дата актуализации
05.02.2019 16:15
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 5 городах России
Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
- Адрес
- 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 777-77-90