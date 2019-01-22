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Пермь, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Социальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

бесплатно через терминалы банка

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1%, мин. 150 руб. - за пределами РФ
  • 0,5%, мин. 30 руб. - в банкоматах ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб. - на территории РФ
  • 1%, мин. 200 руб. - за пределами РФ
  • 1%, мин. 100 руб. - в ПВН банка ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб., в банкоматах ВТБ - бесплатно;
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка+2% от суммы операции;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 500 руб. (при непогашении технического овердрафта в течение 30 дней)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Особые ограничения
  • отсутствие собственных банкоматов банка;
  • карта оформляется только работникам бюджетных организаций и пенсионерам
Дата актуализации
22.01.2019 15:35
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 1 городе России
1 370
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Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
Адрес
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 291-03-10