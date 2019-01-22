Пермь, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Социальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
бесплатно через терминалы банка
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 150 руб. - за пределами РФ
- 0,5%, мин. 30 руб. - в банкоматах ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 200 руб. - за пределами РФ
- 1%, мин. 100 руб. - в ПВН банка ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб., в банкоматах ВТБ - бесплатно;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка+2% от суммы операции;
- плата за неразрешенный овердрафт - 500 руб. (при непогашении технического овердрафта в течение 30 дней)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Особые ограничения
- отсутствие собственных банкоматов банка;
- карта оформляется только работникам бюджетных организаций и пенсионерам
Дата актуализации
22.01.2019 15:35
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 1 городе России
1 370Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
- Адрес
- 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 291-03-10