Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и обслуживание 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка бесплатно через терминалы банка Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1%, мин. 150 руб. - за пределами РФ

0,5%, мин. 30 руб. - в банкоматах ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. - на территории РФ

1%, мин. 200 руб. - за пределами РФ

1%, мин. 100 руб. - в ПВН банка ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб., в банкоматах ВТБ - бесплатно;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка+2% от суммы операции;

плата за неразрешенный овердрафт - 500 руб. (при непогашении технического овердрафта в течение 30 дней) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая плата за СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров Особые ограничения отсутствие собственных банкоматов банка;

карта оформляется только работникам бюджетных организаций и пенсионерам Дата актуализации 22.01.2019 15:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.