Союз, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная
Mastercard Standard — Союзеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed
- Visa Classic
- Mastercard Unembossed
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% - от суммы покупок в категории "Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);
- 1% - от суммы покупок по карте в торгово-сервисных предприятиях по всему миру;
- сумма покупок должна быть не менее 8 000 руб., макс. сумма вознаграждения - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2,5% до 4,5%
до 15 000 руб. по ставке вклада «До востребования»; 2,5% годовых - от 15 000 до 50 000 руб.; 3,5% годовых - от 50 000 до 100 000 руб.; 4,5% годовых - от 100 000 руб. и выше, выплаты производятся ежеквартально
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
покупки: до 900 000 руб. в день, до 4 500 000 руб. в месяц; снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию (первая операция в течение срока действия карты - бесплатно);
- дисконтная программа Cashberry для рублевых карт;
- дисконтная программа «Все скидки сразу!»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток денежных средств на картсчете;
- наличие cash back
Дата актуализации
01.02.2019 14:04
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт