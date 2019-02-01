Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Unembossed

Visa Gold

Mastercard Unembossed

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay Cash Back от 1 до 7% 7% - от суммы покупок в категории Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);

1% - от суммы покупок по карте в торгово-сервисных предприятиях по всему миру;

сумма покупок должна быть не менее 10 000 руб., макс. сумма вознаграждения - 5 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете до 15 000 руб. по ставке вклада «До востребования»; 3,5% годовых - от 15 000 до 50 000 руб.; 4,5% годовых - от 50 000 до 100 000 руб.; 5,5% годовых - от 100 000 руб. и выше, выплаты производятся ежеквартально от 3,5% до 5,5% Выпуск и обслуживание 2 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям покупки: до 900 000 руб. в день, до 4 500 000 руб. в месяц; снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию (первая операция в течение срока действия карты - бесплатно);

консьерж-сервис, медицинская и юридическая поддержка - бесплатно;

стоимость страхового полиса в год зависит от выбранной страховой суммы по страхованию медицинских расходов;

дисконтная программа Cashberry для рублевых карт;

дисконтная программа «Все скидки сразу!» Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток денежных средств на картсчете;

наличие cash back Особые ограничения счет в евро открывается только к картам Mastercard Дата актуализации 01.02.2019 14:04 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.