Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 - 36 000 ₽ по 3 000 руб. в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или

сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или

среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 29 руб.;

10% от суммы свыше 5 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 800 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж, карта Priority Pass - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

в рамках пакета услуг возможно открытие до 4-х дополнительных карт и до 7-ми счетов (в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах);

возможно открытие сберегательного счета с начислением до 5,5-6% годовых в рублях, 0,5-0,7% в долларах США, 0,05% в евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания карты;

бесплатные СМС-информирование и страховые программы Минусы наличие комиссии за снятие средств в кассах банка;

высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности Особые ограничения открывается в пакете услуг "Премиальный" Дата актуализации 12.02.2019 23:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.