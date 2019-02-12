Росбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Мир Премиальная
Мир Премиальная — Росбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 36 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 - 36 000 ₽
по 3 000 руб. в месяц за обслуживание пакета "Премиальный", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 3 000 000 руб. или
- сумме покупок по картам в пакете от 150 000 руб. в месяц или
- среднемесячном остатке на счетах от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 75 000,01 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,5%, мин. 29 руб.;
- 10% от суммы свыше 5 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 800 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж, карта Priority Pass - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- в рамках пакета услуг возможно открытие до 4-х дополнительных карт и до 7-ми счетов (в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах);
- возможно открытие сберегательного счета с начислением до 5,5-6% годовых в рублях, 0,5-0,7% в долларах США, 0,05% в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- бесплатные СМС-информирование и страховые программы
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в кассах банка;
- высокая плата за обслуживание при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
- открывается в пакете услуг "Премиальный"
Дата актуализации
12.02.2019 23:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Премиальная» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77