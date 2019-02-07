Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи возможность привязки к Apple Pay / Samsung Pay

Cash Back 0,5% начисляется от суммы операций по оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет (без ограничений по сумме)

Выпуск и обслуживание 4 000 ₽ единовременная плата за весь срок действия карты (3 года)

Выпуск и обслуживание 61 $ 4 000 руб. (эквивалент) единовременно взимается за весь срок действия карты (3 года)

Выпуск и обслуживание 53 € 4 000 руб. (эквивалент) единовременно взимается за весь срок действия карты (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0% ( при снятии до 20 000 руб. в некоторых кассах банка взимается комиссия 50 руб.)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,0% от суммы, мин. 120 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 0% ( при снятии до 20 000 руб. в некоторых кассах взимается комиссия 50 руб.) в ПВН ВУЗ-банка

1% от суммы, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,0% от суммы, мин. 120 руб. (эквивалент)

0% в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин. 150 руб.

0% в ПВН ВУЗ-банка

Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,0% от суммы, мин. 120 руб.(эквивалент)

0% в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин. 150 руб.

0% в ПВН ВУЗ-банка

Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%