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Дебетовая Platinum
MasterCard Platinum — Севергазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- стоимость обслуживания 45 $
- стоимость обслуживания 40 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
со 2-года: ** 0 / 3 000 руб.**;
со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 20 000 руб. за предыдущие 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
45 $
со 2-года: ** 0 / 3 000 руб. (эквивалент)**;
со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 20 000 руб. (эквивалент) за предыдущие 12 месяцев;
комиссия за 1-й год обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Выпуск и обслуживание
40 €
со 2-года: ** 0 / 3 000 руб. (эквивалент)**;
со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 20 000 руб. (эквивалент) за предыдущие 12 месяцев;
комиссия за 1-й год обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%
- 0% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%
- 0% - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%
- 0% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%
- 0% - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%
- 0% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%
- 0% - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц (начиная со второго);
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 0,5% - при безналичных операциях;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
- страхование путешествий, непредвиденные медицинские расходы на сумму 30 000 евро - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка-партнера
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
08.02.2019 15:13
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73