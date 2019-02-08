45 $

со 2-года: ** 0 / 3 000 руб. (эквивалент)**;

со 2-го года комиссия за обслуживание не взимается при покупках от 20 000 руб. (эквивалент) за предыдущие 12 месяцев;

комиссия за 1-й год обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ