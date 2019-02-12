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Ак Барс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Ак Барс
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Standard — Ак Барс
  • Visa Classic — Ак Барс
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Google Pay/ Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое

программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.

  • до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;
  • аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету;

по картам Visa можно выбрать одну из программ лояльности и получать бонусы за безналичные покупки:

  • S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;
  • клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;
  • М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;
  • Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;
  • АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;
  • Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;
  • Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;
  • Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;

накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
размер начисляемых процентов устанавливается исходя из ежедневного остатка на счете в течение месяца: 3% - на остаток 100 000,01-500 000 руб.; 5% - на остаток свыше 500 000 руб.; на остаток менее 100 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 120 руб. - на территории РФ
  • 1%, мин. 5 долл. - за территорией РФ (эквивалент)
  • 0,8% от суммы в банкоматах сети УБРиР, Росбанк, ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 5 евро (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных - до 80 000 руб. в день; до 500 000 руб. в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • изменение ПИН-кода - 50 руб.;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции;
  • СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Дата актуализации
12.02.2019 10:37
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба