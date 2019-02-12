программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.

до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;

аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету;

по картам Visa можно выбрать одну из программ лояльности и получать бонусы за безналичные покупки:

универсальные мили - до 2 миль за каждые 100 руб. (можно потратить на покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей или авто);

S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;

клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;

М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;

Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;

АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;

Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;

Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;

Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;

накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы