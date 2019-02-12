Ак Барс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Platinum payWave
Visa Platinum — Ак Барс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 7 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 145 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 145 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предусмотрена в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск;
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
- супермаркеты
- другое
программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.
- до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;
- аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету;
по картам Visa можно выбрать одну из программ лояльности и получать бонусы за безналичные покупки:
- универсальные мили - до 2 миль за каждые 100 руб. (можно потратить на покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей или авто);
- S7 Priority - начисляется 1,5 мили за каждые 60 руб.;
- клуб Перекресток - до 15 баллов за 100 руб.;
- М. бонус - до 1,5 бонусных рублей за каждые 100 руб.;
- Одноклассники - до 1,5 Оков за каждые 100 руб.;
- АльфаБАЛЛЫ - до 1,5 а-баллов за каждые 100 руб.;
- Клуб 36,6 - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;
- Горздрав - до 1,5 бонусов за каждые 100 руб.;
- Пятерочка - до 15 баллов за каждые 100 руб.;
накопленные баллы можно использовать в соответствии с правилами выбранной бонусной программы
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
размер начисляемых процентов устанавливается исходя из ежедневного остатка на счете в течение месяца: 3% - на остаток 100 000,01-500 000 руб.; 5% - на остаток свыше 500 000 руб.; на остаток менее 100 000 руб. проценты не начисляются
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
на остаток менее 3 000 долл. проценты не начисляются
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
на остаток менее 2 300 евро проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
7 000 ₽
Первоначальный взнос: 130 000 руб. (включает в себя плату за первый год обслуживания)
Выпуск и обслуживание
145 $
Первоначальный взнос: 4 500 долл. (включает в себя плату за первый год обслуживания)
Выпуск и обслуживание
145 €
Первоначальный взнос: 4 500 евро (включает в себя плату за первый год обслуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 5 долл. - за территорией РФ (эквивалент)
- 0,8% от суммы в банкоматах сети УБРиР, Росбанк, ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных - до 300 000 руб. в день; до 9 000 000 руб. в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб. - на территории РФ (эквивалент)
- 1%, мин. 5 долл. - за территорией РФ
- 0,8% от суммы в банкоматах сети УБРиР, Росбанк, ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных - до 5 000 долл. в день; до 150 000 долл. в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб. - на территории РФ (эквивалент)
- 1%, мин. 5 долл. - за территорией РФ (эквивалент)
- 0,8% от суммы в банкоматах сети УБРиР, Росбанк, ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных - до 4 250 евро в день; до 130 350 евро в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- изменение ПИН-кода - 50 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1,25% от суммы операции;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- наличие транспортного приложения;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
12.02.2019 10:37
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Platinum payWave» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 200-53-03 — единая справочная служба