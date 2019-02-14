Челиндбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Мир Классическая — Челиндбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 115 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 115 руб.
Лимиты по операциям
до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб;
- штраф за технический овердрафт - 30% годовых в рублях от суммы превышения;
- СМС-информирование - бесплатно;
- смена ПИН-кода - 50 руб.;
- доставка карты для экстренной замены за пределами Челябинской области - 3 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств по картсчету;
- бесплатное обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- возможна экстренная доставка карты
Особые ограничения
- карта предназначена для начисления пенсий
Дата актуализации
14.02.2019 09:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-83-80 — контакт-центр