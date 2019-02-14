Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 3% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 115 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 115 руб. Лимиты по операциям до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб;

штраф за технический овердрафт - 30% годовых в рублях от суммы превышения;

СМС-информирование - бесплатно;

смена ПИН-кода - 50 руб.;

доставка карты для экстренной замены за пределами Челябинской области - 3 000 руб. Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток средств по картсчету;

бесплатное обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

возможна экстренная доставка карты Особые ограничения карта предназначена для начисления пенсий Дата актуализации 14.02.2019 09:48 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.