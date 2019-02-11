24 - 41 $

со 2-го года: **1 500-2 400 руб.(эквивалент) **; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 125 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается, при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ