Газэнергобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Социальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах СКБ-банка, МДМ Банка и Бинбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в ПВН СКБ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах банка, СКБ-банка, МДМ Банка, Бинбанка - 100 000 руб. в сутки, в ПВН банка и СКБ-банка - 1 000 000 руб. в сутки, в любых банкоматах - 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц, начиная с третьего, единовременная плата при подключении услуги - 500 руб. в год;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб.;
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров и в ПВН СКБ-банка
Минусы
- высокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта предназначена для выплаты социальных пособий
Дата актуализации
01.02.2019 12:39
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 45 городах России
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
- 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- Сайт
- www.gebank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55