Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах СКБ-банка, МДМ Банка и Бинбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в ПВН СКБ-банка Лимиты по операциям снятие наличных: в банкоматах банка, СКБ-банка, МДМ Банка, Бинбанка - 100 000 руб. в сутки, в ПВН банка и СКБ-банка - 1 000 000 руб. в сутки, в любых банкоматах - 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц, начиная с третьего, единовременная плата при подключении услуги - 500 руб. в год;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб.;

плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров и в ПВН СКБ-банка Минусы высокая плата за СМС-информирование Особые ограничения карта предназначена для выплаты социальных пособий Дата актуализации 01.02.2019 12:39 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.