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Челябинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Бесконтактная Gold

MasterCard Gold «Бесконтактная» — Челябинвестбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
  • MasterCard Gold «Бесконтактная» — Челябинвестбанк
  • Visa Gold «Бесконтактная» — Челябинвестбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • возможность привязки к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽

единовременно за весь срок действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 80 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 120 руб.

Лимиты по операциям
15 000 долл. (эквивалент) - в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. / 0,9 долл. / 0,9 евро в месяц;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;
  • конвертация - по курсу банка;
  • разблокировка карты при неправильном вводе ПИН-кода - 50 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
12.02.2019 13:43
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Бесконтактная Gold» в 13 городах России
3 959
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба