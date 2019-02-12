Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи возможность привязки к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ единовременно за весь срок действия (3 года) Выпуск и обслуживание 46 $ 3 000 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия (3 года) Выпуск и обслуживание 41 € 3 000 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 80 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 120 руб. Лимиты по операциям 15 000 долл. (эквивалент) - в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 4 долл. Лимиты по операциям 15 000 долл. - в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 2,5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 3 евро Лимиты по операциям 15 000 долл. (эквивалент) - в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. / 0,9 долл. / 0,9 евро в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;

конвертация - по курсу банка;

разблокировка карты при неправильном вводе ПИН-кода - 50 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

невысокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 12.02.2019 13:43 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.