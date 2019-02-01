Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип возможно подключение к Samsung Pay Выпуск и обслуживание 150 ₽ со 2-го года: 120 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ

1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ

0% - в банкоматах "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)

1% - в ПВН "ФК Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах - 100 000 руб. ежедневно Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие» - 30 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;

начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная плата со второго года обслуживания;

невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие" Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Дата актуализации 01.02.2019 15:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.