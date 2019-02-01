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Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая — Агророс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- возможно подключение к Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
150 ₽
со 2-го года: 120 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ
- 1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 1% - в ПВН "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах - 100 000 руб. ежедневно
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие» - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;
- начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная плата со второго года обслуживания;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие"
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
01.02.2019 15:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Классическая» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саратов
- Телефоны
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8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88