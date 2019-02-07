Росгосстрах Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Расчетная
Mastercard Standard Unembossed — Росгосстрах Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 2 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 1 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed
- Mastercard Unembossed
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
на среднемесячный остаток денежных средств на карт счете
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
на среднемесячный остаток денежных средств на карт счете
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
на среднемесячный остаток денежных средств на карт счете
Выпуск и обслуживание
100 ₽
Первоначальный взнос: 100 руб.
Выпуск и обслуживание
2 $
100 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: 100 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
1 €
100 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 800 долл. в день, до 3 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 5 евро.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 5 евро.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 700 евро в день, до 2 750 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых в рублях, 32,85% годовых в валюте;
- смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- недорогое обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток
Минусы
- комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН банка;
- первоначальный взнос
Дата актуализации
07.02.2019 14:00
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная» в 98 городах России
19 883Вернуться в поиск
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- Сайт
- www.rgsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-40-40 — единая справочная служба