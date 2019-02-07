Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете на среднемесячный остаток денежных средств на карт счете 0,01% Начисление процентов на остаток средств на счете на среднемесячный остаток денежных средств на карт счете 0,01% Начисление процентов на остаток средств на счете на среднемесячный остаток денежных средств на карт счете 0,01% Выпуск и обслуживание 500 ₽ Первоначальный взнос: 500 руб. Выпуск и обслуживание 8 $ 500 руб. (эквивалент) Первоначальный взнос: 500 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 7 € 500 руб. (эквивалент) Первоначальный взнос: 500 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 800 долл. в день, до 3 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 евро. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 евро. Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 евро в день, до 2 750 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых в рублях, 32,85% годовых в валюте;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро;

постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две недели - 3 000 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы недорогое обслуживание карты;

начисление процентов на остаток Минусы комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН банка;

первоначальный взнос Дата актуализации 07.02.2019 14:00 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.