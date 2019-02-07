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Росгосстрах Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Расчетная Gold

MasterCard Gold — Росгосстрах Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Gold — Росгосстрах Банк
  • Visa Gold — Росгосстрах Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
на среднемесячный остаток денежных средств на карт счете
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Первоначальный взнос: 2 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых в рублях, 32,85% годовых в валюте;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро;
  • постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две недели - 3 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • недорогое обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН банка;
  • первоначальный взнос
Дата актуализации
07.02.2019 14:00
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная Gold» в 98 городах России
19 831
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Сайт
www.rgsbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба