Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% (0%в ПАО "Росбанк") Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% (0%в ПАО "Росбанк") Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 25 000 дол. в день, до 100 000 долл. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование, запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;

бесплатные дополнительные карты (одна золотая или две классические) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах Минусы высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 12.02.2019 11:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.