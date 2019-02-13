программа лояльности S7 Priority: начисление миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на премиальные полеты рейсами S7 Airlines или альянса Oneworld, на повышение класса обслуживания, также мили можно подарить другу или пожертвовать на благотворительность;

мили начисляются за каждые потраченные 60 руб.:

4 мили за покупки на S7.ru;

2 / 1,5 мили за прочие покупки при остатке на счете карты от / до 300 000 руб.;

до 18 миль за покупки по специальным предложениям партнеров банка

при обороте от 800 000 руб. в течение квартала держателю карты присваивается статус участника программы Silver и класс обслуживания повышается до "бизнес" (1 бесплатное повышение класса в течение года)