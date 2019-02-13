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S7 Black Edition
MasterCard World Black Edition «S7» — Тинькофф Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 11 988 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- для путешествий
- благотворительность
программа лояльности S7 Priority: начисление миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на премиальные полеты рейсами S7 Airlines или альянса Oneworld, на повышение класса обслуживания, также мили можно подарить другу или пожертвовать на благотворительность;
мили начисляются за каждые потраченные 60 руб.:
- 4 мили за покупки на S7.ru;
- 2 / 1,5 мили за прочие покупки при остатке на счете карты от / до 300 000 руб.;
- до 18 миль за покупки по специальным предложениям партнеров банка
при обороте от 800 000 руб. в течение квартала держателю карты присваивается статус участника программы Silver и класс обслуживания повышается до "бизнес" (1 бесплатное повышение класса в течение года)
Выпуск и обслуживание
0 - 11 988 ₽
со 2-го года: 11 988 руб.
- по 999 руб. в месяц, плата не взимается при условии покупок по всем картам на сумму от 200 000 руб. за расчетный период или при наличии неснижаемого остатка на вкладах, расчетных, накопительных и брокерских счетах в размере не менее 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- закрытые распродажи авиабилетов 2 раза в год;
- медицинская страховка для путешественников, консьерж-сервис, приоритетное обслуживание - бесплатно;
- по данному тарифу возможно оформление "Карты горнолыжника" до 31 марта 2019 года
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних банках;
- бонусная программа
Особые ограничения
- доставка карты курьером или почтой по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 12:41
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «S7 Black Edition» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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